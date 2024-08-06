«Лилль» — «Фенербахче»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Лилль» — «Фенербахче».

Ставка: «Фенербахче» забьёт как минимум два мяча за 3.05.

«Фенербахче» наращивает мощь с каждым годом. В минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги «жёлтые канарейки» финишировали на второй строчке и забили 99 голов. В этом будет ещё лучше.

Первая предпосылка к этому – крутой новый тренер. Должность занял Жозе Моуринью. Его цель – это всегда трофеи и победы. У него есть отличная команда, с которой можно пошуметь даже в Лиге чемпионов, не говоря о менее престижных турнирах.

«Фенербахче» уже продемонстрировал свои намерения пройти квалификацию Лиги чемпионов. Он победил «Лугано» в двух матчах второго раунда отбора. На выезде «жёлтые канарейки» выиграли со счётом 4:3. Автором хет-трика стал Эдин Джеко. Пугает только, что Ливакович пропустил так много.

В ответной игре, уже на домашнем стадионе, «Фенербахче» победил со счётом 2:1. Вновь забил Джеко, но автором победного гола стал Себастьян Шиманьски. Уже получше сыграл в воротах голкипер сборной Хорватии. Несомненно, его опыта хватит, чтобы играть ещё надёжнее.

«Жёлтые канарейки» серьёзно усилили состав в межсезонье. Жозе Моуринью получил в своё распоряжение Аллана Сент-Максимена (аренда), были выкуплены контракты Раде Крунича и Чаглара Сёюнджю, а также приобретён Юссеф Эн-Несири. Также не будем забывать о присутствии Фреда и Душана Тадича.

Если «Фенербахче приобретал, то «Лилль» — терял. Летом «доги» продали свою восходящую звезду Лени Йоро в «Манчестер Юнайтед». Без него защита поредела. Мы предлагаем поставить на индивидуальный тотал «жёлтых канареек» больше 1.5 мяча с коэффициентом 3.05. Под руководством Моуринью такой опытный состав может навести шороху даже в гостевом матче.