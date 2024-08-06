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«Ред Булл Зальцбург» — «Твенте»: прогнозы и ставки на матч Лиги чемпионов

«Ред Булл Зальцбург» — «Твенте»: прогнозы и ставки на матч Лиги чемпионов
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6 августа на стадионе «Ред Булл Арена» в Австрии состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте». Начало игры — в 21:45 мск.

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Аналитики считают фаворитами клуб из Австрии: поставить на победу «красных быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1580 рублей.

Успех представителей Нидерландов оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

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