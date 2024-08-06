«Ред Булл Зальцбург» — «Твенте»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте».

Ставка: победа «Зальцбурга» + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

По итогам минувшего сезона «Зальцбург» финишировал вторым. Это первый случай за последние 10 лет, когда команда не сумела выиграть чемпионат Австрии. Летом последовала смена главного тренера. Должность занял бывший помощник Юргена Клоппа — Пепейн Лейндерс.

Начал свой путь на новом поприще Лейндерс здорово. Под его руководством «красные быки» крупно победили «Дорнбирн» (6:0) в Кубке Австрии, а также обыграли на выезде «Грацер» в чемпионате страны со счётом 3:2. Они показали красивый, смелый и остроатакующий футбол.

По отношению к «Твенте» это в какой-то степени нечестно. Дело в том, что «туккерс» не сыграли в новом сезоне ещё ни одного официального матча. Они провели только пять товарищеских встреч, четыре из которых ознаменовались ничейными исходами.

Минувший сезон «Твенте» завершил на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Это очень хороший результат с учётом того, что зимой клуб расстался с одним из самых результативных футболистов — Манфредом Угальде. Костариканец перебрался в московский «Спартак».

На замену Угальде летом «Твенте» приобрёл опытного нападающего, успевшего поиграть за ряд заметных клубов Европы, — Сэма Ламмерса. Приобретение хорошее, но форварду наверняка потребуется время на адаптацию в новом клубе.

Заключить пари на победу «Зальцбурга» в матче с «Твенте» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. У «туккерс» гораздо меньше опыта выступлений на международной арене. За последние 10 сезонов они только два раза приняли участие в еврокубках. В обоих случаях сыграли в Лиге конференций и не сумели пройти дальше группового этапа.