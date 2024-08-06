Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Мальмё» — ПАОК

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

6 августа в Швеции состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» (Швеция) — ПАОК (Греция). Начало игры — в 20:00 мск.

Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение «Мальмё»: поставить на победу небесно-голубых можно с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2450 рублей.

Успех греческого клуба оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что матч «Мальмё» — ПАОК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.30. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.67.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.40). Победа «Мальмё» 1:0 идёт за 8.60, на точный счёт 2:1 в пользу шведов выставлен коэффициент 8.80.