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Букмекеры предсказали точный счёт матча «Лилль» — «Фенербахче»

Букмекеры предсказали точный счёт матча «Лилль» — «Фенербахче»
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6 августа в первой встрече третьего квалификационного раунда «Лилль» на стадионе «Декатлон Арена – Пьер-Моруа» будет принимать «Фенербахче». Начало игры – в 21:30 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами «догов» и предлагают поставить на победу французского клуба с коэффициентом 2.08. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2080 рублей.

Шансы «жёлтых канареек» оценили в 3.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.83.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.85. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.95.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.00). На победу «Лилля» 1:0 дают 6.80, точный счёт 2:1 в пользу французского клуба доступен за 8.70.

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