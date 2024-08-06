«Карабах» — «Лудогорец»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Лудогорец».

Ставка: победа «Карабаха» и ТБ 1.5 за 2.05.

«Азербайджанская команда походит к очередной стадии плей-офф в великолепной форме. Предположить, что гибралтарский «Линкольн» станет для «Карабаха» серьёзной преградой, было сложно, так оно в итоге и случилось. Правда, в гостевом матче ещё пришлось немного помучиться. В добавленное к первому тайму время отличился Жуниньо, во второй половине игры мяч на свой счёт записал Туран Курбанов. Гостевая победа 2:0 — уже неплохая заявка на проход дальше.

Дома проблем не было совсем, главным героем вновь стал Жуниньо, бразильский нападающий оформил хет-трик в первом тайме и решил все вопросы в этом противостоянии. Яссин Бензия и Леандро Андраде только убедили болельщиков в том, что класс соперников просто несопоставим. Итог — 7:0 по итогам двух встреч, «Линкольн» так и не смог забить «Карабаху» хоть раз.

«Лудогорцу» в соперники достался куда более сильный оппонент — «Динамо» из Минска. Болгарская команда в домашнем матче активно взялась за дело. Уже на девятой минуте отличился Бернард Текпетей, в конце первого тайма Тодор Неделев сделал счёт 2:0, во втором тайме минчане играли активнее, но забить так и не смогли. В ответной встрече для «Лудогорца» всё было на грани, Иван Бахар забил на 38-й минуте, но на большее «Динамо» не хватило. По сумме двух игр со счётом 2:1 дальше проходит «Лудогорец».

В прошлом сезоне «Карабах» успел пошуметь в еврокубках, не исключаю, что и в этом году ситуация повторится. Ставка: победа «Карабаха» + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».