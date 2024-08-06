«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов 6 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Динамо» за 2.15.

«Киевляне без особого труда преодолели предыдущую стадию плей-офф. На бумаге «Партизан» казался серьёзным соперником, однако на деле всё получилось максимально просто. Первый матч и удивительный результат — 6:2, и это при том, что динамовцы пропустили первыми. Решающем периодом игры стал отрезок с 40-й по 55-ю минуту, за это время в ворота белградцев влетело четыре безответных мяча. Ответная игра превратилась в формальность. Однако и в Белграде киевляне не дали сопернику ни малейшего шанса. Андрей Ярмоленко на 17-й минуте открыл счёт, до конца первого тайма ничего не изменилось, зато во втором тайме «Динамо» забило ещё дважды. Владислав Ванат отличился с пенальти, а Александр Караваев с игры. Космические 9:2 по сумме двух матчей отправляют украинскую команду в следующий раунд, «Партизану» же предстоят матчи в квалификации к Лиге Европы.

«Рейнджерс» в прошлой стадии не участвовал, зато успел сыграть несколько товарищеских матчей. Практически все они закончились поражениями, однако и соперники были не из лёгких. «Аяксу» уступили 1:2, «МЮ» — 0:2, «Бирмингему» — 1:2 и лишь с немецким «Унионом» выдали игру с впечатляющим сюжетом. Итоговые 4:4 говорят о том, что такую игру стоило посмотреть и беспристрастным болельщикам. Кроме того, команда уже сыграла свой первый матч в домашнем чемпионате. Там тоже нечем гордиться — нулевая ничья с «Хартс».

«Динамо» находится в отличной форме, «Рейнджерс» с трудом набирает обороты. Ставка — победа «Динамо», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».