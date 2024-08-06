«Лилль» — «Фенербахче»: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Лилль» — «Фенербахче».

Ставка: «Лилль» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.65.

«Французский «Лилль» в прошлом сезоне занял во внутреннем чемпионате четвёртую строчку, хотя до последних туров мог быть как третьим, так и выпасть из четвёрки. Итоговая позиция позволила команде с северо-востока Франции попасть в квалификацию лиги чемпионов, где она стартует с третьего квалификационного раунда. Сезон в Пятой республике пока не начался, да и о футболе во время Олимпиады мало кто вспоминает. Если брать товарищеские матчи «Лилля» в межсезонье, то не было каких-то из ряда вон выходящих результатов. Поэтому к первому официальному матчу в сезоне французы подходят командой-загадкой.

«Фенербахче» стал одним из главным ньюсмейкеров этого лета в европейском футболе, ведь приход в Жозе Моуриньо в турецкую команду стал внушительным инфоповодом. Вторая команда чемпионата Турции по итогам прошлого сезона стартовала в Лиге чемпионов с прошлого раунда, а соперником был «Лугано». Первый матч в Швейцарии получился ярким и с запутанной интригой. Семь голов, хет-трик Эдина Джеко и победа «Фенербахче» 4:3. Ответная встреча в Стамбуле получилась не столь богатой на голы, но до последних минут команда Моуринью могла устроиться на овертайм, пока Шиманьски не поставил точку на третьей компенсированной минуте.

Всегда сложно понимать, каким сложится матч, когда встречаются команды в начале сезона. Тем более турки уже провели два официальных матча, а французы лишь играли товарищеские. Тем более и «Фенербахче», и «Лилль» — команды, которые прилично меняются в межсезонье, и лето 2024-го не исключение. Французы играют дома, а оборона турецкой команды не идеальна. «Лилль» не проиграет и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».