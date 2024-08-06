«Ред Булл Зальцбург» — «Твенте»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте».

Ставка: победа «Зальцбурга» с форой (-1) за 2.09.

«Австрийская команда в прошлых раундах Лиги чемпионов не участвовала, зато успела дебютировать в двух внутренних соревнованиях — чемпионате и Кубке. Обе игры получились весёлыми. В чемпионате «Зальцбург» играл с «Грацер АК» и уже к шестой минуте вёл со счётом 2:0. Правда, выдержки и опыта не хватило, соперник собрался и к 18-й минуте счёт сравнял. Победу удалось добыть на 45-й минуте, когда Карим Конате реализовал пенальти.

В Кубке игра получилась значительно проще, но не менее результативной. «Дорнбирн» серьёзным соперником не оказался, разгромная победа — 6:0.

«Твенте» же вообще только собирается войти в сезон. команда плодотворно провела предсезонку и успела сыграть множество матчей. С «Мазервеллом» сыграли 2:2, такой же счёт был зафиксирован и в противостоянии с бельгийским «Сент-Трюйденом», «Норшелланн» победили 2:1, но после этого ничейная болезнь вернулась вновь. Матч с «Ганновером» — сумасшедшие 3:3. После этого турне по немецким командам продолжила игра с «Шальке», там уже было далеко не так интересно, унылые 0:0.

«Зальцбург» играет дома, и он явный фаворит. Предлагаю выбрать для ставки вариант — фора «Зальцбурга» (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».