Бразилия — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал женского турнира ОИ-2024

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ОИ-2024 Бразилия — Испания.

Ставка: проход Испании за 1.30.

«До боли знакомая пара. В матче группового этапа бразильянки уступили испанкам 0:2. Испания приехала доминировать, но, несмотря на четыре победы, иногда заигрывается. Команда была в шаге от вылета с Олимпиады. Развитие событий в матче с Колумбией стало настоящим шоком для любителей футбола, 3:2 по пенальти. Латиноамериканки вели 2:0 к середине встречи. После пяти ключевых замен Испания переключила скорости и успела отыграться. Усвоен ли урок в преддверии следующих оппонентов?

Бразилия даже в отсутствие Марты совершила сенсацию, обыграв хозяек Олимпиады и претенденток на золото. Она не появится и в этой встрече. Из-за травмы, скорее всего, пропустит полуфинал и игрок мадридского «Реала» Антония. Думаю, что Испания спустилась на землю после игры с Колумбией и победит при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».