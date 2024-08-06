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Бразилия — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал женского турнира ОИ-2024

Бразилия — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал женского турнира ОИ-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ОИ-2024 Бразилия — Испания.

Ставка: проход Испании за 1.30.

«До боли знакомая пара. В матче группового этапа бразильянки уступили испанкам 0:2. Испания приехала доминировать, но, несмотря на четыре победы, иногда заигрывается. Команда была в шаге от вылета с Олимпиады. Развитие событий в матче с Колумбией стало настоящим шоком для любителей футбола, 3:2 по пенальти. Латиноамериканки вели 2:0 к середине встречи. После пяти ключевых замен Испания переключила скорости и успела отыграться. Усвоен ли урок в преддверии следующих оппонентов?

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
06 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Бразилия (ж)
Не начался
Испания (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразилия даже в отсутствие Марты совершила сенсацию, обыграв хозяек Олимпиады и претенденток на золото. Она не появится и в этой встрече. Из-за травмы, скорее всего, пропустит полуфинал и игрок мадридского «Реала» Антония. Думаю, что Испания спустилась на землю после игры с Колумбией и победит при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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