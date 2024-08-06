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США — Германия: прогноз Дарьи Мироновой на матч 1/2 финала женского турнира ОИ-2024

США — Германия: прогноз Дарьи Мироновой на матч 1/2 финала женского турнира ОИ-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Олимпиады США — Германия.

Ставка: проход США за 1.47.

«Путь к полуфиналу получился горьким, с элементами непредсказуемости и мини-сенсаций. Соперницы встречались на групповой стадии, 4:1 в пользу США. Американские футболистки забили три мяча в первом тайме, пропустили один и ушли в оборону во второй половине. Оппоненты хорошо знакомы и понимают, чего ожидать друг от друга.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
США (ж)
Не начался
Германия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На четвертьфинальной стадии и США, и Германия не выглядели доминантами и играли в консервативном режиме. Этого было достаточно для прохода в полуфинал. Этот матч будет более сдержанным в плане голов и эмоций, чем предыдущий очный. Сборная США не без проблем прошла Японию, понадобилось дополнительное время. Забить в субботу смогла только Родман на 106-й минуте. Есть небольшие сомнения о том, как прикрывать правый фланг. У американок есть глубина, но из-за микротравм приходится лавировать. В целом команда будет играть просто и по счёту.

Германия по пенальти обыграла чемпионок прошлых Олимпийских игр. Канадки для из-за скандала с дронами, шпионских манер представителей сборной и дисквалификации главного тренера были обречены с самой первой недели турнира. Девушки боролись столько, сколько могли. Бензин закончился в шаге от полуфинала. Немки сыграли терпеливо и создавали голевые моменты. Безупречно провела встречу вратарь Анн-Катрин Бергер, сделавшая два сейва в серии пенальти и забившая гол.

Германия даст бой, голов будет меньше, чем в предыдущий игре, а проход США при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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