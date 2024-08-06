Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения 3-го тура

Вчера, 5 августа, в РПЛ завершился 3-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, явный фаворит по-прежнему «Зенит». Команда Сергея Семака в 3-м туре разгромила «Ростов» (5:0). Петербуржцы за три тура забили 13 мячей, не пропустив ни разу. Поставить на чемпионство зенитовцев можно с коэффициентом 1.30.

За 13.00 можно сделать ставку на «Динамо», «Спартак» или ЦСКА. Бело-голубые также набрали максимум очков, на выходных они победили «Акрон» (2:0). Спартаковцы разгромили «Крылья Советов» (3:0), ЦСКА разобрался с «Оренбургом» (5:1).

Шансы «Краснодара» и «Локомотива» оценили котировкой 25.00. Краснодарцы вновь не смогли выиграть, нулевая ничья с «Факелом». Москвичи на выезде разгромили «Ахмат» (5:0). Вероятность успеха «Ростова» оценили в 50.00.