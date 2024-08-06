Эксперты назвали фаворита Первой лиги после завершения 4-го тура

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В Первой лиге позади четыре тура. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

По оценке аналитиков, главный фаворит — «Урал». На команду Евгения Аверьянова можно поставить за 2.90. В 4-м туре екатеринбуржцы не смогли дома дожать «Сокол» (0:0).

На «Сочи» можно сделать ставку с коэффициентом 3.50. Команда Роберто Морено одержала первую победу в 4-м туре (над «Шинником» 2:0) и уже дважды проиграла.

Шансы «Балтики» оценили в 5.00. Калининградцы также впервые победили в 4-м туре («Черноморец» — 2:0), но подопечные Александра Грищенко ещё не проигрывали.

На «Родину» или «Торпедо» можно сделать ставку за 8.00. Команда Владимира Газзаева уступила «КАМАЗу» (0:1), а торпедовцы дома сыграли вничью с «Чайкой» (1:1).

Поставить на «Арсенал» можно за 10.00. Туляки пока не потеряли ни одного очка, дожав на последних секундах матча «Енисей» (2:1).

После четырёх туров лидирует тульский «Арсенал», у него 12 очков. Девять очков у «Нефтехимика», по восемь очков набрали «Чайка», «Сокол» и «Торпедо».