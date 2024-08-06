«Мальмё» — ПАОК: кто фаворит матча Лиги чемпионов, ставки и коэффициенты

6 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — ПАОК. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу небесно-голубых можно с коэффициентом 2.45. Успех чёрно-белых оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что матч «Мальмё» — ПАОК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Последнее выступление «Мальмё» на международной арене — полный провал. Из Лиги чемпионов он вылетел, уступив во втором квалификационном раунде не самому сильному сопернику — «Жальгирису» (0:1 и 0:2). Следом небесно-голубые потерпели фиаско в Лиге Европы. Они проиграли все шесть матчей группового этапа и остались без евровесны.

В текущем сезоне от «Мальмё» не ожидается прорыва. У него возникли трудности уже во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с «КИ Клаксвик». В первом матче небесно-голубые одержали разгромную победу со счётом 4:1, но ответную встречу проиграли — 2:3.

ПАОК, в отличие от «Мальмё», успевает везде. По итогам прошлого сезона он выиграл чемпионат Греции и добрался до 1/4 финала Лиги конференций. Дальше не пустил «Брюгге» (0:1 и 0:2).

Немалый вклад в победу в первенстве и в яркое выступление в еврокубке привнёс бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Он принял участие в 13 встречах в Лиге конференций и в 34 матчах в чемпионате Греции. За этот период хавбек забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Он очень быстро адаптировался к требованиям Рэзвана Луческу.

У сына легендарного Мирчи Луческу уникальный дар. Ему удаётся моментально встраивать новобранцев в свою систему. Это важно, ведь летом состав ПАОКа пополнился ещё одним игроком РПЛ. К «двуглавым орлам Севера» присоединился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, у которого уже есть опыт выступлений за границей. Ранее ему доводилось играть за «Базель».