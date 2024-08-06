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«Ред Булл Зальцбург» — «Твенте»: кто фаворит матча Лиги чемпионов, ставки и прогнозы

«Ред Булл Зальцбург» — «Твенте»: кто фаворит матча Лиги чемпионов, ставки и прогнозы
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6 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «туккерс» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 21:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона «Зальцбург» финишировал вторым. Это первый случай за последние 10 лет, когда команда не сумела выиграть чемпионат Австрии. Летом последовала смена главного тренера. Должность занял бывший помощник Юргена Клоппа — Пепейн Лейндерс.

Начал свой путь на новом поприще Лейндерс здорово. Под его руководством «красные быки» крупно победили «Дорнбирн» (6:0) в Кубке Австрии, а также обыграли на выезде «Грацер» в чемпионате страны со счётом 3:2. Они показали красивый, смелый и остроатакующий футбол.

По отношению к «Твенте» это в какой-то степени нечестно. Дело в том, что «туккерс» не сыграли в новом сезоне ещё ни одного официального матча. Они провели только пять товарищеских встреч, четыре из которых ознаменовались ничейными исходами.

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