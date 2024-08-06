«Барселона» — «Милан»: коэффициенты и ставки на матч 7 августа

Подходит к концу турне топовых европейских клубов по США. 7 августа «Барселона» проведёт товарищеский матч с «Миланом» на стадионе «Эм-энд-Ти Банк» в Балтиморе. Начало игры – в 2:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 2.25. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2250 рублей.

Шансы миланцев оценили в 2.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.60.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.43. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.70.