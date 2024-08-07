«Барселона» — «Милан»: прогноз на матч 7 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Милан».

Ставка: ничья за 4.05.

В последнем матче «Барселона» провела «эль класико», пусть и товарищеское, но градус игры был запредельным. Как и желание побеждать. Каталонцы выиграли со счётом 2:1 у «Реала», а автором дубля стал Пау Виктор Дельгадо. Испанец творит что-то невероятное и явно заслужил место в предстоящей встрече с «Миланом» в основном составе.

Пока от работы Ханс-Дитера Флика остаются только положительные эмоции. Новый тренер «Барселоны» очень быстро влился в работу, познакомился с командой и развивает молодое поколение. Как мы видим, делает он это весьма успешно.

Встреча с «Миланом» не станет лёгкой прогулкой для сине-гранатовых. Паулу Фонсека возглавил «дьяволов» этим летом и готовит к новому сезону. Причём не хуже Флика. Да, первое знакомство с командой и дебют получились неудачными. Но тренер присматривался, вводил свои тактические заготовки.

После поражения от «Ромы» (2:5) и ничьей с «Рапидом» (1:1) «Милан» одержал две по-настоящему крутые победы. Сначала подопечные Паулу Фонсеки выиграли у «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Встреча получилась на загляденье. Ещё бы — столько голов. Ещё интереснее другое: у португальского специалиста тоже появился свой 22-летний герой предсезонной подготовки.

В игре с «горожанами» дубль оформил Лоренцо Коломбо. Победный мяч забил 20-летний Марко Насти. Автором двух результативных передач стал Самуэль Чуквезе. Он же забил победный гол в последнем матче с «Реалом», в котором «Милан» победил со счётом 1:0. И это ещё не играл Альваро Мората, купленный этим летом.

Любопытно выглядит ничья с коэффициентом 4.05. Уж слишком интересны, креативны и перспективны «Барселона» и «Милан» этим летом. Посмотрим, что будет дальше, но пока они оставляют приятное впечатление.