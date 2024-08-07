«Арсенал» — «Байер»: букмекеры назвали фаворита матча

7 августа состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Байер». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Эксперты считают фаворитами лондонцев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1870 рублей. Успех «фармацевтов» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.44. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 2.65.

Победа «Арсенала» с форой (-1.5 мяча) идёт за 3.15, на победу «Арсенала» всухую выставлен коэффициент 4.10.