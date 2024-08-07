«Арсенал» — «Байер»: прогноз на матч 7 августа

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Арсенал» — «Байер».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.25.

«Канониры» в преддверии нового сезона провели уже три товарищеские встречи. Они победили «Борнмут» (1:1, 5:4 пен.) и «Манчестер Юнайтед» (2:1), но затем уступили «Ливерпулю» (1:2). За мерсисайдцами осталась добрая половина первого тайма. Да и в целом они продемонстрировали более собранный футбол.

Процесс подготовки новому сезону у легендарного Хаби Алонсо идёт не лучше, чем у Микеля Артеты. В недавних товарищеских матчах его подопечные не без труда победили клуб из третьего по силе дивизиона Германии — «Рот Вайсс Эс» (2:1), а также сыграли вничью с «Лансом» (2:2).

Во встречах не приняли участия некоторые ведущие игроки «Байера». Алонсо активно наигрывал новичков и молодёжь. Впереди контрольное испытание для «фармацевтов», ведь старт сезона совсем рядом. Нельзя ударить в грязь лицом. Ждём от подопечных Хаби Алонсо более качественной игры, а именно уже привычный шквал самых различных и непредсказуемых атак с изобилием ударов.

В минувшем сезоне чемпионата Германии «фармацевты» забили 89 мячей. 14 из них записал на свой счёт Виктор Бонифасе, 11 — Флориан Вирц, 10 — Алехандро Гримальдо и девять — Жереми Фримпонг. В предстоящем матче все они наверняка получат игровое время.

У «канониров» не менее впечатляющие показатели по результативности. В прошлом сезоне АПЛ лондонцы забили 91 гол. Заключить пари на ТБ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Статус встречи товарищеский, за результат клубы цепляться не будут. В приоритете — показать классный футбол, который понравится тренерам, самим игрокам и болельщикам.