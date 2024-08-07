«Саутгемптон» — «Лацио»: коэффициенты букмекеров на матч

7 августа на стадионе «Сент-Мэри» состоится товарищеский матч «Саутгемптон» — «Лацио». Начало игры — в 21:30 мск.

Аналитики считают фаворитами коллектив из Италии: поставить на победу «орлов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2490 рублей.

Успех «святых» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Букмекеры считают, что матч «Саутгемптон» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.69. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 2.15.

Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается с коэффициентом 1.75.