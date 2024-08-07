«Саутгемптон» — «Лацио»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Саутгемптон» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.69.

В Чемпионшипе «святые» не показали действительно чего-то стоящего. Под занавес сезона они начали часто проигрывать и по итогу остановились в девяти очках от вышедшего в АПЛ напрямую «Ипсвича». «Саутгемптону» повезло, что в плей-офф попались не более стабильные соперники. Летом смены главного тренера не последовало. Приобретение новых футболистов — это лишь косметические изменения. Глобально в игре «святых» вряд ли что-то будет по-другому.

После отставки Маурицио Сарри дела у «Лацио», как ни странно, стали налаживаться. Команда из Рима завершила минувший сезон на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Летом её возглавил Марко Барони, имеющий внушительный опыт работы с молодёжью.

Состав претерпел приличную встряску. Клуб покинули многолетние лидеры, в частности лучший бомбардир в истории «Лацио» Чиро Иммобиле и Луис Альберто, а также ещё несколько известных ветеранов. Пока трудно сказать, пошло ли омоложение состава на пользу бело-небесно-голубым. Они выиграли четыре из пяти товарищеских матчей, один ознаменовался ничейным результатом. Есть одно «но». В соперниках были явные аутсайдеры, плюс Марко Барони довольно много экспериментировал.

Грядущий матч предоставит более подробный ответ на вопрос: как римляне будут справляться без опыта и мастерства Иммобиле. К сожалению, из-за возраста 34-летний нападающий перестал тянуть уровень Серии А. Характеристики форварда сильно ухудшились. Он стал редко совершать полезные действия и забивать.

И всё же предлагаем заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», с коэффициентом 1.69. Кажется, как ни посмотри, римляне — фавориты. У них выше класс состава, больше ресурсов и совсем другие цели на сезон. В отличие от «Саутгемптона», «Лацио» будет бороться за выход в еврокубки.