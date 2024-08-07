«Ягеллония» — «Будё-Глимт»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

7 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ягеллония» (Польша) — «Будё-Глимт» (Норвегия). Начало игры — в 21:45 мск.

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Это примерно 44% вероятности.

Успех «Ягеллонии» оценён экспертами в 3.28 (30%). Ставки на ничью принимаются за 3.78 (26%).

Букмекеры считают, что матч «Ягеллония» — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.