«Ягеллония» — «Будё-Глимт»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Ягеллония» — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Будё-Глимт» за 2.20.

В новом сезоне клуб из Будё пока что не знает никаких проблем. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии и с лёгкостью движется к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде турнира «молния» дважды победила РФШ (4:0 и 3:1).

«Ягеллония» менее интересна, чем «Будё-Глимт». Она редко заглядывает на международную арену. Клуб из Белостока впервые сыграет в Лиге чемпионов. Дальше третьего квалификационного раунда Лиги Европы ему не удавалось пройти ни разу.

Не сказать, что в Польше совсем плохо обстоят дела с развитием футбола. Однако все самые перспективные игроки быстро перебираются в другие клубы. На внутренней арене остаются те, кто куда менее талантлив.

Что ж, возможно, лучшие качества футболистов раскроются под действием желания как можно лучше выступить в дебютном для клуба розыгрыше Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде «Ягеллония» уверенно победила «Паневежис» (4:0 и 3:1).

Не исключено, что «Яге» удастся навязать борьбу «Будё-Глимт», но вряд ли даже с поддержкой домашних трибун у неё получится обыграть «молнию». Заключить пари на победу подопечных Хьетиля Кнутсена в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

В этом сезоне команда из Будё может выступить лучше, чем в предыдущих. Никита Хайкин набрал отличную форму. В 18 встречах в чемпионате Норвегии он пропустил только 16 мячей. В частности, благодаря стараниям россиянина «молния» возглавляет турнирную таблицу первенства.