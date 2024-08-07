«Славия» Прага — «Юнион»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Славия» Прага – «Юнион».

Ставка: «Юнион» не проиграет за 1.92.

«Славия» начала сезон чемпионата Чехии без поражений. Сначала красно-белые сыграли вничью со «Словацко» (0:0), но затем одержали две победы – в матчах с «Динамо» ЧБ (4:0) и «Слованом» Л (1:0). Предсезонную подготовку «лоскутные» тоже провели хорошо, не проиграв ни одной встречи. Но уровень соперников оставляет желать лучшего.

Другое дело «Юнион», который не знает поражений на протяжении 16 матчей во всех турнирах. Во время предсезонной подготовки бельгийский клуб даже побеждал ПАОК (2:1) и сыграл вничью со «Спортингом» (2:2). Затем «апачи» выиграли Суперкубок Бельгии, победив «Брюгге» со счётом 2:1. Сезон чемпионата страны стартовал для брюссельцев с победы и ничьей.

Явно уровень «Юниона» на порядок выше, чем у «Славии». Даже во время товарищеских матчей она не проверила свой реальный уровень, в отличие от бельгийского клуба, который не боялся сложных испытаний. Мы поставим на то, что «апачи» не проиграют «лоскутным», за 1.92.