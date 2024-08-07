«Слован» — АПОЭЛ: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Слован» Братислава – АПОЭЛ.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.73.

Для «Слована» сезон давно начался, но он по-прежнему незнаком с поражениями. Небесно-голубые уже погрузились в дела квалификации в Лигу чемпионов. Сначала они обыграли «Стругу» (4:2 и 2:1), а затем «Целе» (1:1 и 5:0). В целом каких-то реальных проблем на пути «королей Братиславы» не наблюдалось, но предстоящий матч – совсем другое дело.

Хотя сложно судить о реальной физической форме футболистов АПОЭЛа. Недавно для кипрского клуба закончилась предсезонная подготовка. Никаких сложных соперников во время товарищеских встреч, способных показать реальный уровень команды, не было. А в отборе Лиги чемпионов как-будто у АПОЭЛа обнаружились сложности с «Петрокубом». Дома клуб из Никосии победил со счётом 1:0, а на выезде сыграл вничью – 1:1.

Очень тяжёлая встреча для прогнозирования. Конечно, «Слован» получше вкатился в новый сезон, он уже участвует в матчах не только Лиги чемпионов, но и первенства. АПОЭЛ пока провёл только две официальные встречи. Мы думаем, что команды покажут осторожный футбол. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.