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Эксперты назвали фаворита финала Олимпиады Франция — Испания

Эксперты назвали фаворита финала Олимпиады Франция — Испания
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9 августа на стадионе «Парк де Пренс» состоится финал Олимпийских игр по футболу. В нём сыграют Франция и Испания. Начало встречи – в 19:00 мск.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры склоняются в сторону победы сборной Франции, которая к тому же является хозяйкой турнира. Поставить на её успех можно с коэффициентом 2.32. Шансы Испании оценили в 3.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.20.

Эксперты предполагают, что матч Франция – Испания не получится результативным. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Наиболее вероятный счёт финальной встречи ОИ-2024 – 1:0 в пользу французов. Поставить на него можно за 6.80. Волевая победа любой из команд оценена коэффициентом 9.20.

Экспресс на сегодня:
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Экспресс с коэффициентом 7.47: битва за Лигу чемпионов продолжается
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