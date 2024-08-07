Назван фаворит матча за третье место ОИ-2024 Египет — Марокко

8 августа в матче за третье место на Олимпиаде по футболу Египет будет играть с Марокко. Встреча пройдёт на стадионе «Ля Божуар». Начало игры – в 18:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом сборную Марокко и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 1.83. Шансы Египта оценили в 4.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.60.

Эксперты считают, что матч за третье место на ОИ-2024 получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Также букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Египет – Марокко – 1:1. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 6.50. Волевая победа любой из команд оценена коэффициентом 7.30.