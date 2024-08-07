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Назван фаворит матча за третье место ОИ-2024 Египет — Марокко

Назван фаворит матча за третье место ОИ-2024 Египет — Марокко
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8 августа в матче за третье место на Олимпиаде по футболу Египет будет играть с Марокко. Встреча пройдёт на стадионе «Ля Божуар». Начало игры – в 18:00 мск.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
08 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Египет U23
Не начался
Марокко U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают фаворитом сборную Марокко и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 1.83. Шансы Египта оценили в 4.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.60.

Эксперты считают, что матч за третье место на ОИ-2024 получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Также букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Египет – Марокко – 1:1. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 6.50. Волевая победа любой из команд оценена коэффициентом 7.30.

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