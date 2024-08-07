Эксперты оценили шансы «Зенита» не проиграть ни одного матча в сезоне-2024/2025 РПЛ

Сезон Российской Премьер-Лиги уже прошёл три тура. Понемногу становится понятно, кто готов бороться за чемпионство, а кому придётся выживать. Хотя многое ещё может измениться.

После 3-го тура РПЛ в турнирной таблице лидирует «Зенит» с девятью очками, но у «Динамо» столько же. Единственное — у сине-бело-голубых намного лучше разница мячей. Можно сказать, что она идеальная. «Зенит» забил 13 голов и не пропустил ни единого.

Напомним, что действующий чемпион обыграл «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0) и «Ростов» (5:0). Букмекеры оценили шансы сине-бело-голубых не проиграть ни одного матча на протяжении сезона-2024/2025. Поставить на это событие можно с коэффициентом 15.0. Выглядит заманчиво.

Пока рекорд по серии без поражений в чемпионате России удерживает «Локомотив». В сезоне-2004/2005 он не проигрывал на протяжении 27 матчей.