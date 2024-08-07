«Нефтяник» — «Ак Барс»: во сколько начало, кто фаворит

Уже в сентябре начинается новый сезон КХЛ. Пора бы уже командам приходить в себя и постепенно готовиться к нему. Этим они и занимаются. 7 августа «Ак Барс» проведёт товарищеский матч с «Нефтяником» на выезде. Начало игры – в 18:00 мск.

По вполне понятным причинам букмекеры считают фаворитом «Ак Барс» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.40. Шансы «Нефтяника» были оценены в 5.80. Вероятность ничьей в основное время идёт за 5.10.

Эксперты предполагают, что встреча получится результативной. Ставки на тотал больше 5.5 шайбы принимают за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.03. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 1.72.

Поставить на победу «Ак Барса» по буллитам можно за 18.0. В овертайме – за 10.5. Если казанский клуб выиграет всухую – зайдёт коэффициент 5.10.