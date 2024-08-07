«Штурм» — «ПСЖ»: коэффициенты и ставки, прогноз на матч

7 августа на стадионе «28 Блэк Арена» в Австрии пройдёт товарищеский матч, в котором «Штурм» будет принимать «ПСЖ». Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом «ПСЖ» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.77. Шансы «Штурма» выиграть матч оценили в 4.20. Вероятность ничьей идёт за 4.00.

Эксперты уверены, что встреча «Штурм» — «ПСЖ» получится результативной. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Если забьют обе команды – сыграет коэффициент 1.56.

Букмекеры назвали наиболее вероятный счёт товарищеского матча – 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.20. Если «ПСЖ» одержит волевую победу – сыграет 7.10. Если парижане выиграют ровно в один мяч — зайдёт коэффициент 3.90.