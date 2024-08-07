Эксперты оценили шансы Виллиана Жозе забить за «Спартак» восемь голов

Новый сезон РПЛ набирает обороты. Прошло уже три тура, по итогам которых лидирует «Зенит» с девятью очками. «Спартак» постепенно приближается к пику формы. Он находится на пятой строчке с шестью очками.

Красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2), а затем победили «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0). Пока в составе зажигают Барко и Угальде, а купленный за € 1,4 млн Виллиан Жозе суммарно провёл на поле за «Спартак» около 21 минуты.

Несмотря на это, букмекеры предлагают ставки на результативность 32-летнего бразильца в РПЛ. Тотал больше 7.5 мяча Виллиана оценён коэффициентом 1.85. Поставить на тотал меньше 7.5 мяча можно с таким же коэффициентом.

Также есть возможность сделать ставки на тотал больше 2.5 результативной передачи Жозе за 2.25 и на тотал меньше 2.5 результативной передачи за 1.57.

В минувшем сезоне в Примере за «Бетис» нападающий забил 10 мячей и сделал пять голевых пасов в 33 встречах.