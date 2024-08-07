Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты оценили шансы Виллиана Жозе забить за «Спартак» восемь голов

Эксперты оценили шансы Виллиана Жозе забить за «Спартак» восемь голов
Аудио-версия:
Комментарии

Новый сезон РПЛ набирает обороты. Прошло уже три тура, по итогам которых лидирует «Зенит» с девятью очками. «Спартак» постепенно приближается к пику формы. Он находится на пятой строчке с шестью очками.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2), а затем победили «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0). Пока в составе зажигают Барко и Угальде, а купленный за € 1,4 млн Виллиан Жозе суммарно провёл на поле за «Спартак» около 21 минуты.

Несмотря на это, букмекеры предлагают ставки на результативность 32-летнего бразильца в РПЛ. Тотал больше 7.5 мяча Виллиана оценён коэффициентом 1.85. Поставить на тотал меньше 7.5 мяча можно с таким же коэффициентом.

Сафонов и Головин будут в центре внимания:
Матвей Сафонов выиграет Лигу 1, но в Кубке Франции у Головина шансов больше
Матвей Сафонов выиграет Лигу 1, но в Кубке Франции у Головина шансов больше

Также есть возможность сделать ставки на тотал больше 2.5 результативной передачи Жозе за 2.25 и на тотал меньше 2.5 результативной передачи за 1.57.

В минувшем сезоне в Примере за «Бетис» нападающий забил 10 мячей и сделал пять голевых пасов в 33 встречах.

Экспресс на сегодня:
Экспресс с коэффициентом 7.47: битва за Лигу чемпионов продолжается
Экспресс с коэффициентом 7.47: битва за Лигу чемпионов продолжается
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android