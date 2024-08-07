АПЛ, сезон-2024/2025: когда начало, фавориты, коэффициенты

До старта нового сезона английской Премьер-лиги остаются считаные дни. Уже 10 августа состоится матч за Суперкубок Англии, а 16 августа откроется программа 1-го тура АПЛ.

Букмекеры считают «Арсенал» главным конкурентом «Ман Сити». Поставить на победу лондонцев в чемпионате Англии предлагают с коэффициентом 3.00, что при переводе на вероятности переваливает за 30%. При этом коэффициент на очередной успех команды из «синего» Манчестера составляет 2.10 — около 47% вероятности.

Замыкает тройку претендентов «Ливерпуль». Однако коэффициент на его триумф варьируется в районе 9.00, что чуть больше 10% вероятности. Финиш «красных» даже в тройке доступен с коэффициентом 1.87 — почти 55% вероятности.

Также в пятёрку претендентов на победу в АПЛ попали «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Если на возможный триумф «синих» можно сделать ставку с коэффициентом 15.0, то на «красных дьяволов» — за 20.0.