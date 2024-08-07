«Нефтяник» — «Ак Барс»: прогноз на товарищеский матч

Уже в сентябре начинается новый сезон КХЛ. Пора бы командам приходить в себя и постепенно готовиться к нему. Этим они и занимаются. 7 августа «Ак Барс» проведёт товарищеский матч с «Нефтяником» на выезде. Начало игры – в 18:00 мск.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.70.

Товарищеские встречи «Ак Барса» со своим фарм-клубом «Нефтяником» уже не редкость. В минувшем сезоне команда из ВХЛ стала обладателем Кубка Петрова. Костяк чемпионского состава клуб из Альметьевска сохранил. Поэтому будет интересно посмотреть, что он сможет показать в игре с «барсами», которые сильно обновились.

В первую очередь «Ак Барс» сменил тренера. Вместо Зинэтулы Билялетдинова команду в новый сезон поведёт Анвар Гатиятулин. Также расположение казанского клуба покинули Александр Радулов, Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов.

Нас ожидает результативный матч, с большим количеством ошибок и появлением новичков на льду. Гатиятулину нужно притереть обновлённый состав, да и груз ответственности в таких встречах не давит. Поэтому предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.70.