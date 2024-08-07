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Прогноз на товарищеский матч «Штурм» — «ПСЖ»

Прогноз на товарищеский матч «Штурм» — «ПСЖ»
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7 августа на стадионе «28 Блэк Арена» в Австрии пройдёт товарищеский матч, в котором «Штурм» будет принимать «ПСЖ». Начало встречи – в 19:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.36.

После продолжительной подготовки, включавшей в себя матчи с «Монако» (2:2) и «Порту» (0:2), «Штурм» неудовлетворительно начал сезон. В Кубке Австрии с трудом он обыграл «Кремзер», только в дополнительное время, а затем уступил «Рапиду» (0:1) в чемпионате страны. Но не стоит принижать мастерство и уровень «Штурма», ведь он является действующим победителем австрийской Бундеслиги.

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На «ПСЖ» будет интересно взглянуть без Килиана Мбаппе, который перебрался в «Реал». Не сомневаемся, что такой опытный тренер, как Луис Энрике, обязательно разберётся с этой проблемой. Красно-синие вряд ли станут слабее.

Перед игрой со «Штурмом» пугает только отсутствие у парижан товарищеских матчей. Последний раз они выходили на поле во встрече с «Лионом» в Кубке Франции. Им наверняка потребуется время, чтобы адаптироваться после перерыва. Да и Луис Энрике проведёт немало экспериментов с составом. Поэтому мы поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.36.

Экспресс на сегодня:
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