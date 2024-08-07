Прогноз на товарищеский матч «Штурм» — «ПСЖ»

7 августа на стадионе «28 Блэк Арена» в Австрии пройдёт товарищеский матч, в котором «Штурм» будет принимать «ПСЖ». Начало встречи – в 19:30 мск.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.36.

После продолжительной подготовки, включавшей в себя матчи с «Монако» (2:2) и «Порту» (0:2), «Штурм» неудовлетворительно начал сезон. В Кубке Австрии с трудом он обыграл «Кремзер», только в дополнительное время, а затем уступил «Рапиду» (0:1) в чемпионате страны. Но не стоит принижать мастерство и уровень «Штурма», ведь он является действующим победителем австрийской Бундеслиги.

На «ПСЖ» будет интересно взглянуть без Килиана Мбаппе, который перебрался в «Реал». Не сомневаемся, что такой опытный тренер, как Луис Энрике, обязательно разберётся с этой проблемой. Красно-синие вряд ли станут слабее.

Перед игрой со «Штурмом» пугает только отсутствие у парижан товарищеских матчей. Последний раз они выходили на поле во встрече с «Лионом» в Кубке Франции. Им наверняка потребуется время, чтобы адаптироваться после перерыва. Да и Луис Энрике проведёт немало экспериментов с составом. Поэтому мы поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.36.