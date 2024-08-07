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Эксперты оценили шансы Евгения Кузнецова выиграть Кубок Гагарина со СКА

Эксперты оценили шансы Евгения Кузнецова выиграть Кубок Гагарина со СКА
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В КХЛ громкие трансферы – это редкость. Но в этом межсезонье СКА удивил приобретением Евгения Кузнецова, бывшего партнёра Александра Овечкина по команде. Нападающий решил вернуться в Россию и выбрал петербуржский клуб для продолжения карьеры.

Прошлый сезон Евгений завершил в «Каролине», которая ранее выставила его на драфт отказов с целью расторжения контракта. СКА не раскрывает финансовые условия контракта, а рассчитан он на четыре сезона.

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Букмекеры оценили шансы Кузнецова в первом же сезоне за СКА выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 5.50. Также эксперты предлагают поставить, что Евгений станет лучшим бомбардиром регулярного сезона с коэффициентом 15.0. Среди его главных конкурентов видят Вадима Шипачёва, Рида Буше, Николая Голдобина и Джордана Уила.

Также есть возможность поставить на индивидуальный тотал Кузнецова в регулярном сезоне больше 21.5 шайбы за 1.85. Тотал больше 65.5 очка по системе «гол+пас» тоже идёт за 1.85.

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