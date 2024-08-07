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«Славия» Прага — «Юнион»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

«Славия» Прага — «Юнион»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов «Славия» Прага – «Юнион». Начало встречи – в 20:00 мск.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Юнион
Брюссель, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставка: победа «Славии» за 1.90.

«Славия» начинает свой путь в еврокубках, находясь в хорошей форме. Да, старт в чемпионате Чехии получился не особо — нулевая ничья со «Словацко», зато потом команда смогла набрать оптимальную форму. 2-й тур и разгромная победа над «Динамо» ЧБ, результат этой игры практически был сделан уже к девятой минуте игры.

Следующий матч — и снова победа! На этот раз над «Слованом» из Либереца. По итогам трёх туров команда идёт на втором месте, уступая лишь «Спарте», у которой три победы подряд.

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«Юнион» также начал борьбу в своём чемпионате, но перед этим успел сыграть в Суперкубке и даже одержать победу, соперником был «Брюгге». Два забитых мяча за семь минут решили итог встречи. Единственное, на что хватило «Брюгге», — отыграть один забитый мяч. «Юнион» берёт первый в сезоне трофей.

Свой первый матч в чемпионате команда сыграла так же, как и «Славия», — вничью. Во втором же была уверенная победа со счётом 3:1, пострадал «Беерсхот».

Дома чешская команда играет хорошо и может одержать уверенную победу, поэтому предлагаю ставку на её победу».

Экспресс на сегодня:
Экспресс с коэффициентом 7.47: битва за Лигу чемпионов продолжается
Экспресс с коэффициентом 7.47: битва за Лигу чемпионов продолжается
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