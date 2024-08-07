Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Слован» — АПОЭЛ

7 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Слован» — АПОЭЛ. Начало игры — в 21:30 мск.

Ставка: победа «Слована» в один или два мяча за 2.45.

«Слован» из Братиславы шестой сезон подряд принимает участие в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше он выиграл чемпионат Словакии и рассчитывает преодолеть путь к еврокубкам. Клуб уже прошёл «Стругу» (4:2 и 2:1), «Целе» (1:1 и 5:0). Плюс «Слован» удачно начал первенство – с двух побед с общим счётом 5:1.

АПОЭЛ намного успешнее своего соперника на дистанции. Он неоднократно принимал участие в основных турнирах еврокубков. В прошлом сезоне он стал чемпионом Кипра, рекордный 29-й раз. Команда заметно прибавила в атаке, стала надёжнее действовать в обороне. Правда сменился тренер. Теперь АПОЭЛ ведёт испанец Давид Гальего.

Квалификация для кипрского клуба уже началась. Он прошёл в прошлом раунде «Петрокуб» (1:0 и 1:1). Было напряжённо, но всё-таки. Автором голов в обеих встречах стал Маркиньос. Стоит отметить, что «Слован» выиграл оба последних матча отбора в Лигу чемпионов дома. Победит и сейчас, но минимально.