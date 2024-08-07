Букмекеры спрогнозировали точный счёт в игре «Арсенал» — «Байер»

7 августа состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Байер». Начало игры — в 20:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами лондонцев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «фармацевтов» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.65.

Эксперты назвали наиболее вероятный счёт в товарищеском матче. По их мнению, встреча завершится вничью со счётом 1:1. Ставки на этот исход принимают с коэффициентом 8.50. Победа «Арсенала» со счётом 1:0 оценена в 12.0. Поставить на успех лондонцев – 2:1 – можно за 9.00. Если выиграет «Байер» со счётом 1:0 – сыграет коэффициент 12.0.