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Букмекеры спрогнозировали точный счёт в игре «Арсенал» — «Байер»

Букмекеры спрогнозировали точный счёт в игре «Арсенал» — «Байер»
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7 августа состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Байер». Начало игры — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами лондонцев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «фармацевтов» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.65.

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Эксперты назвали наиболее вероятный счёт в товарищеском матче. По их мнению, встреча завершится вничью со счётом 1:1. Ставки на этот исход принимают с коэффициентом 8.50. Победа «Арсенала» со счётом 1:0 оценена в 12.0. Поставить на успех лондонцев – 2:1 – можно за 9.00. Если выиграет «Байер» со счётом 1:0 – сыграет коэффициент 12.0.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Байер»:
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