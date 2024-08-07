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«Астон Вилла» — «Атлетик» Бильбао: ставки и коэффициенты, кто фаворит

«Астон Вилла» — «Атлетик» Бильбао: ставки и коэффициенты, кто фаворит
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Команды из топовых европейских чемпионатов продолжают готовиться к новому сезону. 7 августа «Астон Вилла» на стадионе «Паундленд Бэскот» будет играть с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча начнётся в 21:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу» и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 2.25. Шансы «Атлетика» оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.80.

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Эксперты предполагают, что матч получится результативным. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.70, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Букмекеры склоняются к ничьей со счётом 1:1, предлагая на этот вариант коэффициент 7.50. Поставить на победу «Астон Виллы» со счётом 2:1 можно за 9.50. Если выиграет «Атлетик» со счётом 2:1, сыграет коэффициент 11.0.

Также можно поставить на сухую победу любой из команд за 2.45 или на гол в обоих таймах за 1.60.

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