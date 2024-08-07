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«Арсенал» — «Байер»: прогноз на товарищеский матч

«Арсенал» — «Байер»: прогноз на товарищеский матч
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7 августа состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Байер». Начало игры — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставка: обе забьют за 1.52.

«Арсенал» возвращается на «Эмирейтс» в Лондон после турне по США. Последний матч «канониры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 1:2. Гол Кая Хаверца стал утешением для Микеля Артеты. Это поражение стало первым для лондонцев во время товарищеских встреч, ведь до этого они победили «Борнмут» — 1:1 (5:4 пен.) и «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

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Хаби Алонсо и его «Байер» подходят к этому серьёзному товарищескому матчу в качестве чемпионов Германии. Леверкузенцы прошли минувший сезон Бундеслиги без поражений. Не проигрывали «фармацевты» и две последние контрольные встречи. Вот только уровень соперников был не такой уж высокий, чтобы этим хвалиться. Сначала «Байер» победил «Рот-Вайсс Эс» со счётом 2:1, а затем сыграл вничью с «Лансом» (2:2).

Возвращаясь на домашний стадион, «Арсенал» обязан сыграть лучше, чем во встрече с «Ливерпулем». Да, соперник приезжает непростой. Но ведь и «Байер» пока не может выступить оптимальным составом. Наверняка будут сделаны перестановки. Поэтому можно ожидать ошибок и голов с обеих сторон.

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