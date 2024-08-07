Букмекеры назвали фаворита матча «Интер» — «Аль-Иттихад»

Продолжается подготовка команд к новому сезону. Причём товарищеские матчи проводят не только европейские клубы, но и саудовские. В одном из таких 7 августа «Интер» будет играть с «Аль-Иттихадом». Начало встречи – в 21:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Интер» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.28. Шансы «Аль-Иттихада» оценили в 9.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.10.

Эксперты предполагают, что матч получится результативным. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Букмекеры склоняются к победе «змей» со счётом 2:0, предлагая на этот вариант коэффициент 8.00. Поставить на победу «Аль-Иттихада» со счётом 2:1 можно за 25.0. Если будет ничья – 1:1, сыграет коэффициент 11.0.

Также можно поставить на сухую победу любой из команд за 1.98 или на гол в обоих таймах за 1.38.