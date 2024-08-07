«Астон Вилла» — «Атлетик»: прогноз на товарищеский матч

Команды из топовых европейских чемпионатов продолжают готовиться к новому сезону. 7 августа «Астон Вилла» на стадионе «Паундленд Бэскот» будет играть с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча начнётся в 21:30 мск.

Ставка: обе забьют за 1.63.

«Астон Вилла» завершила своё турне по США, проиграв матч мексиканской «Америке» (0:1). Это поражение стало третьим подряд. До этого подопечные Унаи Эмери уступили «Коламбус Крю» (1:4) и «Лейпцигу» (0:2). Но были и две победы, правда, во встречах со скромными соперниками. Важнее для тренера то, что он смог проверить своих новичков, перебравшихся в клуб летом.

«Атлетик» провёл свои пять товарищеских матчей очень схоже, но за исключением того, что последние две встречи он выиграл. Команда из Бильбао победила «Эйбар» (1:0) и «Осасуну» (2:1).

К этой встрече «Астон Вилла» подойдёт очень серьёзно, ведь скоро возвращение английской Премьер-лиги. Однако «Атлетик» не выглядит слабее и способен дать отпор. Скорее всего, произойдёт обмен голами.