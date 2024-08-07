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«Кадис» — «Бетис»: кто фаворит, вероятный счёт, коэффициенты

«Кадис» — «Бетис»: кто фаворит, вероятный счёт, коэффициенты
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Продолжается подготовка команд к новому сезону. В одном из товарищеских матчей 7 августа «Кадис» будет играть с «Бетисом». Начало встречи – в 21:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами «белых» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.90. Шансы «жёлтой подлодки» оценили в 4.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.60.

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Эксперты предполагают, что матч не получится результативным. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.95, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Букмекеры склоняются к победе «Бетиса» со счётом 1:0, предлагая на этот вариант коэффициент 7.50. Поставить на победу «Кадиса» со счётом 1:0 можно за 11.0. Если будет ничья – 1:1, сыграет коэффициент 7.00.

Также можно поставить на сухую победу любой из команд за 2.20 или на гол в обоих таймах за 1.70.

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