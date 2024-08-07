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Прогноз на матч «Интер» — «Аль-Иттихад»

Прогноз на матч «Интер» — «Аль-Иттихад»
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Продолжается подготовка команд к новому сезону. Причём товарищеские матчи проводят не только европейские клубы, но и саудовские. В одном из таких 7 августа «Интер» будет играть с «Аль-Иттихадом». Начало встречи – в 21:30 мск.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.72.

Действующий чемпион Серии А проводит предсезонную подготовку в лучшем настроении. «Интер» хотел бы вновь выиграть скудетто, и поводов сомневаться в этом пока мало. Пока «змеи» не почувствовали серьёзного сопротивления, ведь играли со слабыми соперниками. Они победили «Лугано» (3:2), «Лас-Пальмас» (3:0) и сыграли вничью с «Пизой» (1:1). Хотя последний результат заставляет насторожиться.

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«Аль-Иттихад» плохо провёл прошлый сезон, заняв лишь пятое место в таблице. Многие ожидали от «тигров» совсем другого результата после подписания Карима Бензема. Но француз толком ничего не продемонстрировал. Быть может, купленный этим летом Мусса Диаби что-то изменит.

«Аль-Иттихад» проиграл все четыре товарищеские встречи. Он уступил поочерёдно «Эльче» (0:2), «Севилье» (0:1), «Фаренсе» (1:3) и «Бетису» (1:4). Поэтому ожидать, что он сможет чем-то удивить «Интер», – ошибочно. Наша ставка будет на победу «змей» с форой (-1.5).

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