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Египет — Марокко: букмекеры назвали фаворита матча за третье место ОИ-2024

Египет — Марокко: букмекеры назвали фаворита матча за третье место ОИ-2024
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8 августа на стадионе «Ля Божуар» в Нанте состоится матч за третье место футбольного турнира ОИ-2024 между сборными Египта и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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Букмекеры в споре за бронзовые медали отдают явное предпочтение олимпийской сборной Марокко. Сделать ставку на победу марокканцев в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности.

При этом в итоговой победе эксперты почти не сомневаются — коэффициент 1.42 и почти 70% вероятности.

В то же время коэффициент на триумф сборной Египта в матче за третье место составляет 4.50. Это почти 23% вероятности. Если же египтянам удастся победить любым способом, сыграет коэффициент 2.85 — около 30% вероятности.

Поставить на ничью по итогам 90 минут и последующие дополнительные таймы можно с коэффициентом 3.60.

Вместе с тем аналитики предполагают, что встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют египтяне, сыграет коэффициент 1.47. Если забьют марокканцы — коэффициент 1.16.

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