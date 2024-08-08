Египет — Марокко: прогноз на матч за третье место ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч за третье место ОИ-2024 по футболу Египет — Марокко.

Ставка: обе забьют за 1.76.

К Олимпиаде во Франции египтяне начали готовиться заблаговременно. И как видно — не зря. В двух сентябрьских товарищеских матчах с молодёжной сборной России в 2023 году добыли ничью со счётом 1:1 и победу со счётом 2:1. А ведь на воротах у россиян в этих встречах были подающие надежды Станислав Агкацев и Владислав Тороп.

Своё умение забивать олимпийская сборная Египта показала и на групповом этапе в Париже. В 1-м туре были притирочные нули с Доминиканской Республикой, зато после удалось обыграть Узбекистан (1:0) и Испанию (2:1), которая в итоге вышла в финал. Да даже в плей-офф по голу «фараоны» выписали сборным и Парагвая (1:1, 5:4 пен.), и Франции (1:3 д. вр.).

На таком фоне даже немного странно, что эксперты отдают столь заметное предпочтение олимпийской сборной Марокко. Марокканцы обыграли Аргентину со счётом 2:1 и Ирак — 3:0. Безусловно, впечатляют и 4:0 со сборной США. Однако сборной Украины во 2-м туре и сборной Испании в полуфинале они проиграли с одинаковым счётом 1:2. То есть оборона небезупречная.

При таких раскладах сама напрашивается ставка на голы в обе стороны. Тем более коэффициент вполне играбельный — 1.76. Однако можно пойти дальше и поверить, что олимпийская сборная Египта как минимум не проиграет в основное время. Пока что у египтян лишь одно поражение от французов, но и то — в дополнительное время. А марокканцы как будто бы менее стабильны.