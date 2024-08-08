«Панатинаикос» — «Аякс»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

8 августа в Греции состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Панатинаикос» — «Аякс». Начало игры — в 21:00 мск.

Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Панатинаикоса» можно с коэффициентом 2.34. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2340 рублей. Успех амстердамцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры уверены, что матч «Панатинаикос» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.

Гол в исполнении «Панатинаикоса» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.