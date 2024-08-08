«Панатинаикос» — «Аякс»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Панатинаикос» — «Аякс».

Ставка: «Аякс» победит за 3.00.

Минувший сезон — не самый успешный в истории амстердамцев. Они заняли лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Руководство не стало прибегать к большим изменениям состава. Из значимых приобретений — разве что подписание Джордана Хендерсона на правах свободного агента.

Зато в тренерском штабе всё поменялось. «Аякс» возглавил Франческо Фариоли, под руководством которого «Ницца» в прошлом сезоне выдала выдающийся старт. Она не проиграла ни 1 из 13 первых туров Лиги 1, при пяти ничейных результатах. На прогрессивного молодого итальянского тренера возлагаются большие надежды.

Пока что ожидания от назначения Фариоли оправдываются. Под руководством 35-летнего тренера амстердамцы во втором квалификационном раунде Лиги Европы победили неуступчивую «Войводину» (1:0 и 3:1). Уровень сербского клуба сопоставим с «Панатинаикосом».

Заключить пари на то, что «Аякс» обыграет «зелёных», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Амстердамцы выиграли пять из шести последних очных встреч. Ещё в одной они потерпели поражение, но то был товарищеский матч.

«Панатинаикос» уверенно победил во втором квалификационном раунде текущего розыгрыша Лиги Европы «Ботев» из Пловдива (2:1 и 4:0). Он оказался готов к новому сезону не хуже, чем амстердамцы. Однако разница в развитии футбола в странах и классах составов очень велика. «Аяксиды» даже на выезде видятся фаворитами.