«Брага» — «Серветт»: эксперты оценили шансы команд в матче Лиги Европы

8 августа на стадионе «Мунисипал ди-Брага» в Португалии состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Брага» — «Серветт». Начало игры запланировано на 22:30 мск.

Эксперты считают фаворитами коллектив из Португалии: поставить на победу «Браги» можно с коэффициентом 1.53. Успех «Серветта» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Букмекеры уверены, что матч «Брага» — «Серветт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.

Гол в исполнении «Браги» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Если забьют футболисты «Серветта», сыграет коэффициент 1.53. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.74.