«Брага» — «Серветт»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Брага» — «Серветт».

Ставка: победа «Браги» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

На предыдущей стадии отборочного турнира «Брага» победила «Маккаби» из Петах-Тиквы. Первый матч она выиграла со счётом 2:0, а ответный — 5:0. Хотя «оружейникам» пришлось пережить много перемен, причём глобальных. Во-первых, у них произошла смена главного тренера. Должность занял бывший аналитик «Зенита» и «Тоттенхэма» Даниэль Соуза. Во-вторых, чуть ли не половина состава клуба обновилась.

«Брага» не делала больших затрат на трансферы, но всё равно сумела собрать качественный состав, который в новом сезоне может навести много шуму.

«Серветт» не может похвастаться успехами на международной арене. В прошлом сезоне он не сумел пробраться дальше третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и не преуспел в Лиге Европы. Клуб победил только в одном из шести матчей группового этапа турнира, а также два раза сыграл вничью.

Летом «гранатовые», так же, как и «Брага», пережили смену главного тренера. Их возглавил Томас Хеберли, последним местом работы которого была сборная Эстонии. Состав остался практически тот же, что в прошлом сезоне взял бронзу швейцарской Суперлиги.

Стартовал в новом сезоне «Серветт» неплохо. Он одержал три победы подряд в чемпионате, но затем проиграл «Лугано» (1:3). Обыграли «гранатовые» аутсайдеров, а вот уступили команде, которая примерно на одном уровне с «Брагой». Португальцы будут даже классом повыше.

Поставить на победу «Браги» в грядущем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Для «оружейников» характерен открытый футбол с большим количеством моментов. Даниэль Соуза продолжает развивать этот стиль, порционно добавляя качество.